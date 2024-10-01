Всего два случая незаконной рубки лесов зафиксировано в Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Дистанционным мониторингом охвачено 90% лесов Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба Рослесинфорга, под наблюдением современных средств космической съемки находятся даже самые удалённые территории.

Согласно информации, с января по сентябрь 2024 года в регионе зафиксировано всего два случая незаконной рубки, в 2023 году таких случаев было 13.

Объём незаконной рубки по сравнению с прошлогодними показателями сократился в 3,5 раза - до 260 кубометров.

В ведомстве уточнили, что при обнаружении признаков нарушений лесного законодательства вся информация направляется в региональные органы государственной власти для проведения необходимых проверочных мероприятий.

Всего специалисты Рослесинфорга с января по сентябрь 2024 года выявили 589 случаев незаконной рубки в 34 регионах страны.

Напомним, за 2023 год объём незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился более чем в 2,5 раза - с 2,5 тысяч кубометров до 943.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2024 года лесной доход Нижегородской области достиг 667 млн рублей - это на 21% больше, чем в прошлом году.