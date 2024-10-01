Движение трамваев №2 возобновится до Черного пруда в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Движение трамваев №2 возобновится от депо №1 до остановки "Черный пруд" в Нижнем Новгороде 14 октября. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем региона.

Трамваи начнут курсировать по этому участку маршрута с 12:00.

"Далее они будут следовать по улицам Ошарской, Белинского, Большой Печерской и Пискунова с интервалом 10 – 15 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, маршрут трамвая №27 сократили в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей.

Также ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться IV квартале 2024 года.