Еще один участок выставили на торги для ИЖС в Кусаковке

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги земельный участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.
Участок площадью 909 кв. метров расположен на улице Изосимлевской.
Начальная цена аукциона (стоимость земельного участка) – 1 млн 818 тысяч рублей.
Аукцион назначен на 28 ноября.
Напомним, первый земельный участок был выставлен на торги для ИЖС в Кусаковке в Нижнем Новгороде в марте, а второй – в сентябре.
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