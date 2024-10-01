Еще один участок выставили на торги для ИЖС в Кусаковке Общество

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги земельный участок в деревне Кусаковка Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Участок площадью 909 кв. метров расположен на улице Изосимлевской.

Начальная цена аукциона (стоимость земельного участка) – 1 млн 818 тысяч рублей.

Аукцион назначен на 28 ноября.

Напомним, первый земельный участок был выставлен на торги для ИЖС в Кусаковке в Нижнем Новгороде в марте, а второй – в сентябре.