Размер маткапитала на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тысяч рублей Экономика

В России в следующем году будет проиндексирован материнский капитал. Как сообщают РИА Новости, об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



"Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан", - сказал Антон Котяков

Министр также напомнил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. На данный момент в проекте федерального бюджета предусмотрен его рост на уровне 7,3%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго - 894 тысячи (при условии, что семья не получала ее при рождении первого ребенка).

Предоставление материнского капитала предусматривается национальным проектом "Демография". С 1 февраля текущего года размер выплаты составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи - на второго. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Помимо этого, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить единовременную выплату из маткапитала на "Госуслугах".