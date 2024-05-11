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Более тысячи нижегородских семей направили маткапитал на образование детей в 2024 году

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Среди самых популярных способов расходования материнского капитала в Нижегородской области является образование детей.

Как сообщает пресс-служба СФР по региону, с начала текущего года этой возможностью воспользовались 1150 нижегородских семей. На оплату образовательных услуг Отделение СФР перевело более 63 млн рублей.

Напомним, что средства маткапитала можно направить на оплату детского сада, частной школы или продленки, а также на оплату дополнительного образования, репетитора или курсов, учебы в вузе и жилья на время учебы.

Инвестировать средства материнского капитала на образование любого из детей можно при достижении ребенка трех лет. Исключение составляет дошкольное образование. По этому направлению маткапиталом можно воспользоваться сразу после рождения. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

При этом, учреждение или индивидуальный предприниматель, на чей счет планируется перечислить средства, должны иметь лицензию на оказание образовательных услуг и находиться на территории России.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в МФЦ , а также в клиентской службе ОСФР по Нижегородской области. После одобрения, средства на счет поступают в течении 5 рабочих дней.

Как сообщалось ранее, средства маткапитала можно потратить на образование, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям, а вот наличные деньги по сертификату получить нельзя.

Также депутаты Госдумы предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ, повысить размер материнского капитала до 1 млн рублей и сделать программу бессрочной.

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Теги:
Дети Маткапитал Образование
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