Нижегородцы могут оформить единовременную выплату из маткапитала на "Госуслугах" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут оформить единовременную выплату из материнского капитала на портале "Госуслуги".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, единовременная выплата доступна семьям, у которых на сертификате маткапитала осталось менее 10 тысяч рублей. Средства можно потратить на любые цели.

Заявление для получения выплаты можно подать не только на портале "Госуслуги", но и в любой клиентской службе отделения Социального фонда России по Нижегородской области, а также в МФЦ.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги поступят на банковский счет, указанный в заявлении. Размер выплаты составит фактическую сумму, которая осталась на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей. Нижегородцы, которым положена такая выплата, получат уведомление об их праве от Соцфонда России в личный кабинет на "Госуслугах" . Там же будет размещен ответ на их заявление. Получить единовременную выплату имеют возможность более 10 тысяч семей Нижегородской области

В настоящее время на данную выплату в Нижегородской области могут получить более 10 тысяч семей. Кроме того, на сегодняшний день более 1,1 семей региона уже получили одобрение на единовременные выплаты остатка средств материнского капитала.

Напомним, что развитие госпорталов для удобства жителей всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что правила передачи остатков средств из маткапитала утверждены в России.