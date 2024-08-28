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Общество

Правила передачи остатков средств из маткапитала утверждены в России

16 сентября 2024 18:04  [118] Общество

До 10 тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала можно получить в виде единовременной выплаты.

Как сообщается на сайте  Правительства России, это следует из постановления, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Деньги заявителю будут предоставлены по заявке через портал госуслуг, МФЦ или по почте.

Неистраченный остаток - это средства маткапитала, которые остались на счету после того, как большая часть средств была потрачена на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели. Семьи, которым положена единовременная выплата, получат уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования на госуслугах. К уведомлению будет приложено частично заполненное заявление, которое надо отправить — либо в электронном виде, либо почтовым отправлением. Деньги поступят на банковский счет одного из родителей в течение 5 рабочих дней после того, как фонд примет решение о выплате.

По данным Министерства труда на начало августа, на получение остатка могут претендовать более 730 тысяч российских семей.

Законопроект, который позволит выплачивать семьям неистраченные остатки материнского капитала, был одобрен Госдумой в июле, Советом федерации — в августе. Затем его подписал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ, повысить размер материнского капитала до 1 млн рублей и сделать программу бессрочной.

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Теги:
Маткапитал Правительство РФ
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