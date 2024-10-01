Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от Сенной площади более 600 метров Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Первый тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от площади Сенной в сторону площади Свободы более 600 метров. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

В настоящее время щит подходит к ТЦ "Шоколад". Он пройдет на глубине около 20 метров, в этом месте затем будет построена вентшахта.

Ротор тоннелепроходческого щита должен с точностью до миллиметра пройти между стенками будущей вентшахты по потенциальному дну котлована для вентоборудования и последовать дальше в сторону площади Свободы.

"После сооружения тоннеля возле ТЦ "Шоколад" рабочие вскроют котлован и приступят к формированию вентшахты. Строители здесь уже уложили более 2400 кубометров бетона и смонтировали 158 тонн металла", - говорится в сообщении.

Напомним, три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что станции метро "Оперный театр" и площадь "Сенная" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.