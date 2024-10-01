Первый этап ремонта дома культуры завершили в селе Медяна Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый этап ремонта сельского дома культуры завершили в селе Медяна Пильнинского муниципального округа. Как сообщает Минкульт Нижегородской области, работы проведены в рамках нацпроекта "Культура".

В общей сложности на ремонт было выделено из бюджетов разных уровней около 6,2 млн рублей, из них 3,8 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства проведен капитальный ремонт фасада здания, обновлены входные группы, заменены двери и окна, отремонтированы холл и помещение библиотеки.

В ходе следующего этапа ремонтных работ будет отремонтирован зрительный зал на 400 мест, обновлена библиотека по модельному стандарту. В рамках программы "Культура малой родины" для зрительного зала уже приобрели музыкальное оборудование и стулья.

Дом культуры в селе Медяна построили в 1972 году. В настоящий момент своей деятельностью ДК охватывает 20 населенных пунктов в Медянском, Тенекаевском и Языковском территориальных отделах. Здесь проживает около 2500 человек. На базе дома культуры свою деятельность ведут восемь клубных формирований.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

Ранее сообщалось, что обновлённый Дом культуры открылся в селе Васильевка Сеченовского округа.