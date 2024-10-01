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Бизнес

Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол в Выксе

15 октября 2024 16:12  [50] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в круглом столе о развитии креативных индустрий в малых городах. Мероприятие пройдет в Выксе, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Участники обсудят главные факторы успешного развития креативных индустрий в малых городах. Кроме того, предприниматели обменяются мнениями о наполнении смыслами креативных проектов. Также на конференции обсудят, какие меры поддержки необходимы для развития отрасли, как развивать индустрии через сообщества и объединения, какие инструменты нужны для развития бренда региона через историю и традиции.

Помимо этого, в рамках круглого стола будут подведены итоги проекта "Бизнес-миссия социальных предпринимателей" – победителей программы "Начни свое дело" в номинации "Креативные индустрии" В рамках проекта предприниматели посетили несколько регионов, где познакомились с новым опытом развития социального бизнеса. На встрече состоятся презентации результатов и разбор успешных кейсов социальных предпринимателей из Выксы.

В завершении круглого стола посол гостеприимства Нижегородской области Елена Богомолова проведет мастер-класс на тему "Личный бренд руководителя".

Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Деятельность центра позволяет выполнять задачи национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатив", который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей.

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Теги:
Круглый стол МСП Нацпроект
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