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Бизнес

Восемь нижегородских предприятий стали участниками бизнес-миссии на АО МАЗ "Москвич"

08 октября 2024 18:36  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Восемь нижегородских предприятий стали участниками переговоров с представителями АО МАЗ "Москвич". Как сообщает пресс-служба правительства региона, в бизнес-миссии в Москве приняли участие ООО "Ал Компани" (автокомпоненты), АО "Сосновскагропромтехника" (автокомпоненты из пластмасс), ООО "Биком" (самоклеящаяся лента), ООО "Орбита-Пластик" (пресс-формы и пластиковые комплектующие), АО "Рикор Электроника" (автокомпоненты, электроника, оснастка), ООО ПК "Велам-Рус" (автокомпоненты, шумоизоляционные материалы и напольные покрытия), ООО "Сэппра" (автокомпоненты), ООО "НПО "Автопромагрегат" (машиностроение, автокомпоненты).

Как отметил замгубернатора Андрей Саносян, Нижегородская область обладает мощным потенциалом в сфере производства автомобильных компонентов, автохимии и расходных материалов. По его словам, в настоящий момент в отрасли работает около 250 предприятий.

"Чтобы помочь нашим компаниям расширить клиентскую базу, регион регулярно организует межрегиональные бизнес-миссии. Поездка в Москву стала третьей в этом году, наши компании уже посетили автозаводы в Туле и Тольятти. Всего в мероприятиях приняло участие около 80 компаний", – рассказал Андрей Саносян.

Во время бизнес-миссии в Москве нижегородские компании посетили производственные площадки завода, а также провели переговоры с центром закупок предприятия.

По данным регионального Минпромторга, в настоящее время завод "Москвич" проводит работу по локализации автокомпонентов. Среди партнеров предприятия уже есть компания из Нижегородской области. Например, Борский стекольный завод в скором времени будет поставлять полный круг стекол для городского кроссовера и электромобиля. Организация заинтересована в надежных поставщиках и ряда других автокомпонентов. Региональные компании во время деловой поездки представили службе закупок шумоизоляционные и самоклеющиеся материалы, пластиковые изделия, электрическое оборудование, пресс-формы.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что три нижегородские компании участвуют в выставке "Агропродмаш 2024" на льготных условиях. 

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Теги:
Мой бизнес МСП Предприниматели
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