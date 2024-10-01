Суд приостановил работу Балахнинского полигона ТБО Общество

Суд вынес решение приостановить работу Балахнинского полигона твердых бытовых отходов в Нижегородской области на четверо суток. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора.

Решение о временном закрытии полигона ТБО принято по итогам плановой проверки деятельности регоператора по обращению с отходами АО "Ситиматик – НН".

В отношении юридического и ответственных должностных лиц были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, выписаны штрафы. Административные протоколы по ч. 1 и ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления") были направлены в суд.

Напомним, в начале октября суд приостановил работу Городецкого полигона ТБО на два месяца из-за многочисленных нарушений.

Также ранее сообщалось, что в августе Росприроднадзор выявил 14 нарушений в работе нижегородского регоператора "Ситиматик – НН", которое занимается обслуживанием полигонов ТБО в Балахнинском и Городецком районе в Нижегородской области.