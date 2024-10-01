Суд вынес решение о приостановке работы Городецкого полигона ТБО Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

Городецкий городской суд вынес решение о приостановке деятельности полигона АО "Ситиматик – НН", расположенного недалеко от деревни Смольки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, решение принято по итогам плановой проверки, которую надзорное ведомство провело на данном объекте в августе текущего года.

Как уже сообщала руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Родионова, тогда были выявлены многочисленные нарушения. они были связаны с размещением на теле полигона отходов, содержащих полезные компоненты, захоронение которых запрещено законом. Кроме того, отходы размещались на необорудованных для этих целей площадках.

Ещё одно зафиксированное нарушение - условия накопления фильтрата на полигоне: он растекается по рельефу на грунтовую дорогу с западной и северной стороны от объекта, где нет водонепроницаемого покрытия, а также с восточной стороны от карт полигона, где грозит выйти за территорию объекта в лесной массив.

"Это представляет угрозу причинения вреда окружающей среде, а также жизни и здоровью граждан. Данный факт требует принятия безотлагательных мер для недопущения разлива отхода фильтрата на почвенный покров", - подчеркнули специалисты Росприроднадзора.

Ведомство направило в суд все материалы с требованием приостановить деятельность полигона на срок до 90 суток. Суд позицию надзорного органа поддержал и вынес решение приостановить деятельность городецкого полигона на 60 дней. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним,