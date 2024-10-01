Один день в Городецком районе
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2024 13:54  [78] Новый "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде
03 октября 2024 13:45  [84] Физическая активность помогает замедлить старение организма
03 октября 2024 13:29  [98] Суд вынес решение о приостановке работы Городецкого полигона ТБО
03 октября 2024 13:00  [106] Движение транспорта приостановят на улице Пожарского в выходные октября
03 октября 2024 12:45  [130] Андрей Гнеушев наградил нижегородских волонтеров за активную помощь участникам СВО
03 октября 2024 12:23  [125] Водонапорную башню отремонтируют в Арзамасе в 2025 году
03 октября 2024 11:40  [146] Трафик в российских аэропортах вырос на 7,5 млн человек с начала года
03 октября 2024 10:44  [190] Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы
03 октября 2024 09:20  [196] Нижний Новгород стал самым доступным миллионником по стоимости обслуживания авто
03 октября 2024 08:35  [194] Подъезд к источнику Серафима Саровского в Дивееве отремонтировали
Общество

Суд вынес решение о приостановке работы Городецкого полигона ТБО

03 октября 2024 13:29  [98] Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

Городецкий городской суд вынес решение о приостановке деятельности полигона АО "Ситиматик – НН", расположенного недалеко от деревни Смольки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, решение принято по итогам плановой проверки, которую надзорное ведомство провело на данном объекте в августе текущего года.

Как уже сообщала руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Родионова, тогда были выявлены многочисленные нарушения. они были связаны с размещением на теле полигона отходов, содержащих полезные компоненты, захоронение которых запрещено законом. Кроме того, отходы размещались на необорудованных для этих целей площадках.

Ещё одно зафиксированное нарушение - условия накопления фильтрата на полигоне: он растекается по рельефу на грунтовую дорогу с западной и северной стороны от объекта, где нет водонепроницаемого покрытия, а также с восточной стороны от карт полигона, где грозит выйти за территорию объекта в лесной массив.

"Это представляет угрозу причинения вреда окружающей среде, а также жизни и здоровью граждан. Данный факт требует принятия безотлагательных мер для недопущения разлива отхода фильтрата на почвенный покров", - подчеркнули специалисты Росприроднадзора.

Ведомство направило в суд все материалы с требованием приостановить деятельность полигона на срок до 90 суток. Суд позицию надзорного органа поддержал и вынес решение приостановить деятельность городецкого полигона на 60 дней. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним,

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район Отходы Росприроднадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph