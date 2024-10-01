Жители Новинского сельсовета предложили четыре инициативы для проекта "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Новинского сельсовета выдвинули четыре инициативы по направлению "Наши дороги" в рамках проекта "Вам решать!" для реализации в следующем году.

Так, на конкурсный отбор поступили предложения по ремонту участков дорог в посёлке Новинки на улицах Полевая, Береговая, в деревне Сартаково на Центральной улице, а также в деревне Кусаковка на улице Полевая.

Напомним, заявки на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2025 год можно подать до 15 октября на сайте GOLOSZA.RU.

Ранее сообщалось, что жители Московского района хотят установить спортивные площадки по проекту "Вам решать!" в 2025 году.