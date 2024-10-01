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Общество

Жители Московского района хотят установить спортивные площадки по проекту "Вам решать!" в 2025 году

11 октября 2024 18:21  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Московского района предложили реализовать в 2025 году шесть инициатив в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" 

Как сообщили в районной администрации, предложения представлены в двух номинациях "Молодежная политика" и "Все лучшее детям". Например, общественники Советов ТОС "Орджоникидзе" и ТОС "Березовский" предложили обустроить детские игровые площадки у дома № 18 по улице Черняховского и установку универсальных спортивных площадок на территориях школ №№172 и 64. 

Также в школе №64 предлагается установить мини-ворота для футбола и баскетбольно-волейбольную площадку, а в школе №66 организуют баскетбольно-волейбольную площадку и беговую дорожку.

Напомним, что заявки на участие в программе "Вам решать!" принимаются до 15 октября на сайте GOLOSZA.RU

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Московский район
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