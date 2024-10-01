Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло Экономика

Министерство сельского хозяйства РФ следит за ценообразованием на сливочное масло, сообщает ТАСС.

Ожидается, что принимаемые меры помогут стабилизировать ценовую ситуацию и насытить внутренний рынок. Ведомство на постоянной основе мониторит отпускные цены на социально значимые продукты. Отмечается, что на сливочное масло сейчас наблюдается рост цен.

По данным Росстата на 9 октября, цены на сливочное масло в стране за неделю выросли на 1,6%. С начала текущего года они увеличились на 19,43%.

В Минсельхозе считают, что на рост цен влияет значительное увеличение потребления молочной продукции из-за роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности, предприятий гостинично-ресторанного сектора.

"Вместе с тем в соответствии с постановлением правительства от 26 марта 2023 года предусмотрено заключение органами государственной власти субъектов Российской Федерации добровольных соглашений с хозяйствующими субъектами о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Данная мера также может способствовать снижению темпов роста цен на сливочное масло", - добавили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что ФАС заметила высокую наценку на хлеб в некоторых торговых сетях.