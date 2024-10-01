Более 31 млн рублей направили на капремонт больницы в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 31 млн рублей направили на капитальный ремонт городской больницы №1 в Арзамасе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, средства выделены из федерального бюджета по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".

Ремонтные работы в больнице, которая обслуживает в общей сложности более 18 тысяч жителей муниципалитета, продолжались три года и завершились этой осенью. Ремонт провели в стационаре и в поликлинике для взрослых.

Рабочие в несколько этапов обновили все инженерные коммуникации, заменили покрытие на крыше, установили новые лифты, отремонтировали кабинеты врачей, диагностические и лечебные кабинеты, а также холлы и рекреации. Для комфорта пациентов в медучреждении разработана удобная система навигации, приобретена новая мебель.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что поликлиника ЦРБ открылась в Пильне после масштабного капремонта.