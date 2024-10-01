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Общество

Поликлиника ЦРБ открылась в Пильне после масштабного капремонта

11 октября 2024 19:05  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

После большого капремонта по нацпроекту "Здравоохранение" в Пильне открылась поликлиника Центральной районной больницы. Как сообщил в министерстве здравоохранения Нижегородской области, всего на ремонт было направлено порядка 33 млн рублей.

Подрядчик заменил кровлю, отремонтировал входную группу и отмостку, обновил системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а также электроснабжения.

В здании смонтирована новая пожарная сигнализация и оборудована наружная пожарная лестница. Кроме того, для комфортного пребывания в поликлинике маломобильных граждан в составе входной группы был оборудован пандус. 

В медучреждении для пациентов предусмотрена удобная навигация. Все кабинеты оснастили новой мебелью и оборудованием. Для удобства сотрудников выделена и обустроена отдельная комната отдыха.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
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