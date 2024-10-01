Свыше 38,6 тысяч нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" с начала года совершили 285 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Как сообщает региональный Минздрав, за это время специалисты посетили более 670 населенных пунктов и оказали помощь свыше 38,6 тысячи человек.

Пять мобильно-диагностических комплексов работают по графику, который позволяет бригаде специалистов посетить каждый муниципалитет несколько раз. Повторные посещения дают возможность врачам наблюдать за состоянием здоровья своих пациентов в динамике и корректировать процесс лечения.

На данный момент узкие специалисты "Поездов здоровья" провели почти 67 тысяч консультаций. У пациентов еть возможность обратиться к терапевтам, кардиологам, неврологам, офтальмологам, эндокринологам, хирургам, урологам, гинекологам, онкологам и врачам УЗИ-диагностики. Кроме того, по запросу районных больниц в состав "Поездов здоровья" включают стоматологический модуль.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в состав "Поездов здоровья" входят специальные диагностические модули. С начала года в таких спецмодулях провели 150,5 тысяч исследований. Это более 16,7 тысячи флюорографий, около 12,7 тысячи электрокардиографий, примерно 10,4 тысячи УЗИ и свыше 71,5 тысячи лабораторных исследований. Помимо этого, более 11,4 тысячи женщин прошли маммографию. В результате в этом году выявлено более 8 тысяч случаев различных заболеваний.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что в октябре "Поезда здоровья" посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области.