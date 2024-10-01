"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2024 09:57  [90] Турция намерена сократить количество отелей с системой "всё включено"
16 октября 2024 09:39  [95] Свыше 38,6 тысяч нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала года
16 октября 2024 08:52  [140] Более 850 млн рублей выделено на озеленение Нижнего Новгорода на следующий год
16 октября 2024 08:25  [144] Минфин РФ предложил снова повысить розничные цены на крепкий алкоголь
16 октября 2024 07:46  [151] Автозаводцы предложили 18 инициатив для проекта "Вам решать!" на 2025 год
16 октября 2024 07:19  [174] Шесть новых детсадов и школу построят в Нижнем Новгороде в рамках КРТ
15 октября 2024 18:57  [369] Почти три десятка нижегородских педагогов участвуют в федеральном конкурсе "Флагманы образования"
15 октября 2024 18:17  [384] Около 3,3 млн рублей дополнительно направят на ремонт покрытий в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода
15 октября 2024 17:23  [350] Футбольные мини-поля созданы в трех детсадах Дзержинска на округах депутатов Думы
15 октября 2024 17:02  [350] Реставрация здания театра кукол завершилась в Дзержинске
Общество

Свыше 38,6 тысяч нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала года

16 октября 2024 09:39  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" с начала года совершили 285 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Как сообщает региональный Минздрав, за это время специалисты посетили более 670 населенных пунктов и оказали помощь свыше 38,6 тысячи человек.

Пять мобильно-диагностических комплексов работают по графику, который позволяет бригаде специалистов посетить каждый муниципалитет несколько раз. Повторные посещения дают возможность врачам наблюдать за состоянием здоровья своих пациентов в динамике и корректировать процесс лечения.

На данный момент узкие специалисты "Поездов здоровья" провели почти 67 тысяч консультаций. У пациентов еть возможность обратиться к терапевтам, кардиологам, неврологам, офтальмологам, эндокринологам, хирургам, урологам, гинекологам, онкологам и врачам УЗИ-диагностики. Кроме того, по запросу районных больниц в состав "Поездов здоровья" включают стоматологический модуль.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение"  в состав "Поездов здоровья" входят специальные диагностические модули. С начала года в таких спецмодулях провели 150,5 тысяч исследований. Это более 16,7 тысячи флюорографий, около 12,7 тысячи электрокардиографий, примерно 10,4 тысячи УЗИ и свыше 71,5 тысячи лабораторных исследований. Помимо этого, более 11,4 тысячи женщин прошли маммографию. В результате в этом году выявлено более 8 тысяч случаев различных заболеваний.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что в октябре  "Поезда здоровья" посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2024 19:05  [906] Поликлиника ЦРБ открылась в Пильне после масштабного капремонта
09 октября 2024 13:56  [727] Медучреждения Нижегородской области ввели масочный режим
05 октября 2024 14:20  [917] Нижегородская область стала лидером в ПФО по показателям работы онкологической службы
02 октября 2024 09:44  [995] "Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области
02 октября 2024 08:38  [517] Отделение восстановительного лечения детей поликлиники ЦГБ Арзамаса капитально отремонтировали
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph