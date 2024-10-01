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Экономика

Нижний Новгород занял первое место по росту цен на "вторичку" по итогам сентября

04 октября 2024 12:13  [115] Экономика

Нижний Новгород занял первое место по росту цен на вторичное жилье по итогам сентября-2024, сообщает РБК-Недвижимость.

Согласно данным, средняя цена 1 кв. метра на рынке вторичного жилья в городе составила 133 тыс. рублей, что на 1,6% больше, чем по итогам августа.

На втором месте по данном показателю оказался Краснодар с ростом цены на "вторичку" в 1,5% (до 117 тыс. рублей), на третьем — Казань, где "квадрат" подорожал за месяц на 1,1% (до 169 тыс. рублей.). Четвертое место занял Ростов-на-Дону (+0,6%, до 114 тыс. руб.), а пятое место с ростом на 0,5% разделили Красноярск (до 119 тыс. руб.) и Воронеж (до 98 тыс. руб.).

Москва заняла в рейтинге десятое место: в сентябре средняя цена одного "квадрата" вторичного жилья выросла в столице на 0,2% и составила 333 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в топ-3 городов России по росту цен на "вторичку".

 

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Теги:
Жилье Цены
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