Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медпомощи в России Общество

Федеральный Минздрав представил обновлённый проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ размещён на портале проектов нормативных актов и проходит этапы общественных обсуждений текста проекта, а также независимой антикоррупционной экспертизы.

Как сообщает телеканал "360", министерство впервые предлагает регламентировать нормативные объёмы медпомощи для тех, кто посещает центры здоровья для профилактики. На эти цели в 2025 году выделят 4,4 млрд рублей, в 2026-м - 5 млрд, в 2027-м - 5,7 млрд рублей.

Кроме того, дополнительные средства выделят на диспансеризацию по репродуктивному здоровью мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет: на 2025 год – 42 млрд рублей, на 2025 год – 51 млрд, на 2026 год – 59 млрд. Также планируется увеличить нормативы помощи при гепатите и онкологических заболеваниях.

При этом отмечается, что средние нормативы объёма медицинской помощи, оказываемой за счёт бюджетных ассигнований, на 2025 годы сохранены на уровне нормативов 2024 года, а нормативы финансовых затрат на 2025 год в среднем увеличены на 18%, на 2026 год – на 8,8%, на 2027 год – на 7,2%.

Часть высокотехнологичных операций будет оплачиваться по расширенной программе ОМС. В то же время из проекта исключили тестирование на COVID-19.