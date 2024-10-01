Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2024 17:52  [71] Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
16 октября 2024 17:02  [129] Медали "Отец солдата" вручили отцам нижегородцев - Героев России
16 октября 2024 16:59  [113] Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медпомощи в России
16 октября 2024 16:36  [137] Жители Советского района выдвинули 12 инициатив по проекту "Вам решать!"
16 октября 2024 16:28  [266] Около 100 жителей из западных стран намерены переехать в Нижегородскую область
16 октября 2024 15:13  [155] Более 31 млн рублей направили на капремонт больницы в Арзамасе
16 октября 2024 13:46  [192] Татьяна Горелова: "Банкротство в судебном порядке осуществляется с участием арбитражного управляющего"
16 октября 2024 13:22  [193] Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"
16 октября 2024 13:02  [205] День Кстовского муниципального округа прошел в Штабе общественной поддержки
16 октября 2024 12:04  [245] ГК "Волгаэнерго" успешно дала старт отопительного сезона: тепловой энергией в установленные сроки обеспечено 100% потребителей
Общество

Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медпомощи в России

16 октября 2024 16:59  [113] Общество

Федеральный Минздрав представил обновлённый проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ размещён на портале проектов нормативных актов и проходит этапы общественных обсуждений текста проекта, а также независимой антикоррупционной экспертизы.

Как сообщает телеканал "360", министерство впервые предлагает регламентировать нормативные объёмы медпомощи для тех, кто посещает центры здоровья для профилактики. На эти цели в 2025 году выделят 4,4 млрд рублей, в 2026-м - 5 млрд, в 2027-м - 5,7 млрд рублей.

Кроме того, дополнительные средства выделят на диспансеризацию по репродуктивному здоровью мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет: на 2025 год – 42 млрд рублей, на 2025 год – 51 млрд, на 2026 год – 59 млрд. Также планируется увеличить нормативы помощи при гепатите и онкологических заболеваниях.

При этом отмечается, что средние нормативы объёма медицинской помощи, оказываемой за счёт бюджетных ассигнований, на 2025 годы сохранены на уровне нормативов 2024 года, а нормативы финансовых затрат на 2025 год в среднем увеличены на 18%, на 2026 год – на 8,8%, на 2027 год – на 7,2%.

Часть высокотехнологичных операций будет оплачиваться по расширенной программе ОМС. В то же время из проекта исключили тестирование на COVID-19.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph