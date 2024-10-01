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Общество

Мэр Харцызска поблагодарила Нижегородскую область за поддержку

17 октября 2024 10:38  [87] Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Мэр Харцызска Виктория Жукова в интервью для radiokp.ru поблагодарила Нижегородскую область за поддержку.

Как отметила глава Харцызска, при Украине в городском округе не делалось ничего от слова "совсем".

После того, как в 2022 году Нижегородская область взяла шефство над этим регионом ДНР, в Харцызске произошли разительные перемены в лучшую сторону.

"Идет колоссальная помощь от нашего шефа-региона. У нас самые лучшие показатели благоустройства, подготовки жилья к осенне-зимнему периоду, дороги. Мы благодарны шефу-региону за поддержку: материальную, психологическую, это все важно и нужно. У нас главврач ЦРБ из Нижегородской области, Александр Цопов. Регулярно проходят вебинары по компетенциям, идет слаженная работа", - рассказала Виктория Жукова.

Ранее сообщалось, что дети из Харцызска рассказали об отдыхе в Нижегородской области.

 

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Теги:
ДНР СВО
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