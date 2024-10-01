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Общество

Стоимость реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде превысит 2 млрд рублей

17 октября 2024 12:39  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реконструкция Дворца культуры им. Ленина в многоквартирный жилой дом в Нижнем Новгороде будет стоить более 2 млрд рублей, сообщает Коммерсантъ-Приволжье.

Частный инвестор проекта ведет переговоры с банком о проектном финансировании. Проектно-сметная документация на объект утверждена госэкспертизой, получено разрешение на строительство.

Инвестором является компания "Объектстрой". В ходе реконструкции здания около 80% помещений отдадут под жилье, а остальные 20% - для размещения различных кружков. В здании запроектировано 209 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

При этом ценные архитектурные элементы, которые сохранились в интерьерах здания, демонтируют, а затем установят внутри реконструированного Дворца культуры им. Ленина. Это перила, мозаичное панно, кафельная плитка на полах.

Завершить реконструкцию здания планируется в ноябре 2026 года.

Напомним, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

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Теги:
ОКН Реконструкция
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