Европейцы десятками подают заявки на переезд в Нижегородскую область Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

По данным нижегородского кадрового агентства "ОКА" в настоящий момент наблюдается устойчивый интерес иностранных граждан к переезду в Нижегородскую область. За последние три месяца заявки на оформление документов, дающих право на работу и постоянное проживание в регионе, подали более 100 иностранцев, сообщил генеральный директор агентства Якоб Пиннекер.

АНО "ОКА" действует при поддержке регионального правительства, и специфика его работы состоит в том, что организация сосредоточивает свое внимание на высококвалифицированных иностранных специалистах. Результаты работы показательны: чаще всего заявки поступают стран Европы, США, Канады и Австралии. Набольший интерес к переезду в Нижегородскую область проявили немцы. "От граждан Германии поступило 47% заявок, еще 30% — это заявки из других стран Евросоюза, и 23% заявок поступило из других стран", — сообщил руководитель агентства.

Мы предложили экспертам прокомментировать складывающуюся ситуацию, ответив на вопрос: «почему в условиях конфликта России со странами коллективного Запада, жители Европы, США и других стран проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию и как эта тенденция может отразится на жизни нашей страны и Нижегородского региона.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Областное кадровое агентство (отсюда аббревиатура ОКА) изначально было призвано решать вопрос привлечения кадров на нижегородские предприятия. В том числе, и иностранных. Еще весной тогдашние руководители "ОКА" считали большим достижением привлечение на одно из предприятий Дзержинска 120 швей из Шри-Ланки по договору с государственным агентством по кадрам (Sri Lanka Foreign Employment Agency) и под наблюдением посольства островного государства. Сейчас ОКА – не совсем кадровое агентство, вернее – совсем не кадровое. Его руководитель Якоб Пиннекер в первом же сообщении официального телеграм-канала представил компанию так: "Здравствуйте и добро пожаловать на новую эксклюзивную коммуникационную платформу Миграционного агентства "ОКА". Думаю, разницу между кадровым и миграционным агентством объяснять не стоит..."

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС отмечает благоприятные аспекты переезда иностранных специалистов в Нижегородскую область.

"Все интенсивнее в медийном пространстве стала фигурировать мысль о том, что Россия становится "спасительным ковчегом" для тех, кому важны традиционные ценности, и граждане европейских стран хотят сюда переселиться. Устойчивый интерес иностранцев к нашей стране можно объяснить разными причинами: это и чувство большей защищенности, и возможность сохранить традиции в условиях господства либеральных ценностей доминирующей ЛГБТ-повестки на Западе, и несогласие с действующей политической программой, реализуемой участниками НАТО, а также экономическая нестабильность. В существующих условиях инфляции и повышении стоимости жизни в США и Европе граждане ищут возможности для более доступного проживания, выбирая по этой причине Россию".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества напоминает о том, что Россия не первый раз выступает новой родиной для европейцев.

"Мотивы европейцев, подающих заявки на переезд в Россию и в Нижегородскую область, могут быть разными. Для кого-то это экономические мотивы, для кого-то идеологические, или психологические. Как это ни парадоксально, но мотивы в данном случае вторичны. Здесь важно другое: люди, склоняющиеся к переезду в нашу страну из более благополучной в материальном отношении Европы, надеются, что здесь им будет лучше. И это самый важный фактор. Не оправдать надежды этой крохотной группы людей, сегодня поверивших в Россию, мы не имеем права. Это уже не вопрос прагматики, это вопрос миссии России как государства-цивилизации. История евромиграции уходит своими корнями в русское средневековье.."

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"Согласно данным Нижегородстат в 2023 году в регионе наблюдалось сокращение миграционного притока, как из стран СНГ, так и из других государств. Причем доля граждан других зарубежных стран, приехавших в Нижегородскую область, составила приблизительно 12%, а остальная часть – это люди, приехавшие непосредственно из стран СНГ. Определять, насколько указанное количество поданных заявок изменит ситуацию с международной миграцией в Нижегородской области – пока рано. Принципиален здесь другой момент: каким видом деятельности планируют заниматься граждане, приехавшие из стран Европы, США, Канады и Австралии? Приток высококвалифицированных специалистов важен для развития не только нашего региона, но и всей страны в целом. Чтобы занимать и устойчиво удерживать ведущие мировые позиции в области науки, экономики, культуры, искусства и других сфер, необходимо быть открытыми и привлекательными для профессионалов из данных отраслей".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Движение населения - естественный процесс, характерный для всего мира. Рыба, как известно, ищет, где глубже, а человек - где лучше. Нередко получается так, что лучшую долю можно найти лишь далеко за пределами собственной страны. Вряд ли это может вызывать осуждение или одобрение: миграционные процессы носят двусторонний характер, и какому-то количество выехавших всегда противопоставляется какое-то количество въехавших. Очевидно, что существуют страны, обладающие большей миграционной привлекательностью в силу высокого уровня экономической свободы и широких перспектив вертикальной социальной мобильности. Важно отметить, что Россия относится к числу стран, привлекательных, преимущественно для граждан из Центральной Азии. Этому способствуют высокая доля неквалифицированного труда в структуре производства, стимулирующая спрос на дешевую рабочую силу, а также особенности миграционного законодательства, порядок в котором начали наводить только в последнее время.

Тем более отрадно, что к нам на ПМЖ потянулись европейцы, обладающие, как кажется, совершенно иным жизненным опытом.."

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"