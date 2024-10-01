Елена Мозгунова: "Переезд специалистов в Нижегородскую область благоприятно отразится на ряде отраслей" Общество

По данным нижегородского кадрового агентства "ОКА" в настоящий момент наблюдается устойчивый интерес иностранных граждан к переезду в Нижегородскую область. За последние три месяца заявки на оформление документов, дающих право на работу и постоянное проживание в регионе, подали более 100 иностранцев, сообщил генеральный директор агентства Якоб Пиннекер.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Все интенсивнее в медийном пространстве стала фигурировать мысль о том, что Россия становится "спасительным ковчегом" для тех, кому важны традиционные ценности, и граждане европейских стран хотят сюда переселиться.

Устойчивый интерес иностранцев к нашей стране можно объяснить разными причинами: это и чувство большей защищенности, и возможность сохранить традиции в условиях господства либеральных ценностей доминирующей ЛГБТ-повестки на Западе, и несогласие с действующей политической программой, реализуемой участниками НАТО, а также экономическая нестабильность. В существующих условиях инфляции и повышении стоимости жизни в США и Европе граждане ищут возможности для более доступного проживания, выбирая по этой причине Россию.

Конечно, переезд высококвалифицированных специалистов в Нижегородскую область весьма благоприятно отразится на закрытии некоторых "кадровых дыр" в ряде отраслей, в том числе промышленном, аграрном, ИТ-секторе и др., учитывая восходящую динамику их развития в нашем регионе. Существующие инновационные кластеры, технопарки, и средний бизнес (фермерство, пекарни и др.) становятся центром притяжения интереса иностранных граждан.

Мы помним, что летом текущего года уроженец Германии Ремо Кирш получил российское гражданство и стал советником губернатора Г.С. Никитина на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в наш регион. Может быть, в том числе и следствием его работы стал наибольший интерес именно немецких граждан к Нижегородской области наряду с относительной доступностью жилья (в сравнении с Москвой или Санкт-Петербургом), развитой инфраструктурой и открывающимися экономическими возможностями.

Таким образом, на сложившуюся тенденцию смотрю весьма оптимистично, однако, важно учитывать и ряд аспектов, связанных с адаптацией переезжающих иностранцев".