Евгений Семенов: "История евромиграции уходит своими корнями в русское средневековье" Общество

По данным нижегородского кадрового агентства "ОКА" в настоящий момент наблюдается устойчивый интерес иностранных граждан к переезду в Нижегородскую область. За последние три месяца заявки на оформление документов, дающих право на работу и постоянное проживание в регионе, подали более 100 иностранцев, сообщил генеральный директор агентства Якоб Пиннекер.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Мотивы европейцев, подающих заявки на переезд в Россию и в Нижегородскую область, могут быть разными. Для кого-то это экономические мотивы, для кого-то идеологические, или психологические. Как это ни парадоксально, но мотивы в данном случае вторичны. Здесь важно другое: люди, склоняющиеся к переезду в нашу страну из более благополучной в материальном отношении Европы, надеются, что здесь им будет лучше. И это самый важный фактор. Не оправдать надежды этой крохотной группы людей, сегодня поверивших в Россию, мы не имеем права. Это уже не вопрос прагматики, это вопрос миссии России как государства-цивилизации.

Кстати, стоит вспомнить, что Россия не в первый раз играет роль новой родины для европейцев. История евромиграции уходит своими корнями в русское средневековье, к тому времени, когда при Василии III на Москве возникла Немецкая слобода – район компактного проживания иностранных специалистов. Потом при Петре I и Екатерине II процесс расселения европейцев по России продолжился и принял масштабный характер. Немцы, французы, шведы, голландцы, приехавшие к нам, постепенно обрусели, полюбили Россию, как свою настоящую родину, искренне служили ей, внося значительный вклад в ее развитие. Россия с благодарностью помнит их и гордится ими.

Поэтому, раскрывая свои двери для европейцев, Россия меньше всего задумывается об эффектах политического "пиара", она просто следует своей исторической миссии и традициям".