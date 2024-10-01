Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области Общество

Фото: ИА "Время Н"

Строительство немецкой деревни начнется в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области весной 2025 года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на инициатора проекта, который перебрался из Германии в Россию Ойгена Михеля.

Новое поселение появится в районе села Арманиха.

Для новой немецкой деревни выделено 57 земельных участков, из которых 15 уже выкуплены. На территории поселения будут проживать не только русские немцы, но и переселенцы из Канады, Америки, Финляндии и Израиля.

Будущие переселенцы из западных стран планируют развивать несколько направлений.

"Проект будет направлен на внутренний туризм: сделаем кафе, бары, рестораны, чтобы каждый постоялец смог выбрать себе бизнес по интересам. Сосредоточимся, конечно, и на сельском хозяйстве",- рассказал Ойген Михель в ходе круглого стола "Россия в современном мире: почему иностранцы выбирают Россию - на примере Нижегородской области" в КУПНО 16 октября.

Ойген Михель также выразил намерение открыть SPA и профилакторий.

"Для этого у нас есть и препараты, и оборудование, и специалисты. Также планируем создать пансионат для пожилых людей, где людям будет оказываться социальная и культурная поддержка и медицинское сопровождение",- поделился Ойген Михель.

Напомним, около 100 жителей из западных стран намерены переехать в Нижегородскую область.

Также ранее сообщалось, что строительство первого русско-немецкого поселения "RuDe" началось в Богородском районе в августе 2023 года.