Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2024 19:18  [119] Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
17 октября 2024 17:18  [150] Энергетики Эн+ презентовали в Гордуме программу реконструкции системы водоснабжения Автозаводского района до 2028 год
17 октября 2024 17:10  [142] Более 40 нижегородских медиков улучшили свои жилищные условия благодаря госпрограмме
17 октября 2024 17:05  [192] Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 16:43  [140] Обновленный кампус филиала НИТУ МИСИС открылся при поддержке ОМК в Выксе
17 октября 2024 16:25  [148] Евгений Семенов: "История евромиграции уходит своими корнями в русское средневековье"
17 октября 2024 16:10  [172] Елена Мозгунова: "Переезд специалистов в Нижегородскую область благоприятно отразится на ряде отраслей"
17 октября 2024 16:05  [171] Европейцы десятками подают заявки на переезд в Нижегородскую область
17 октября 2024 15:45  [164] Почти 2 млн рублей направят на ремонт маневренного жилья в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 15:34  [156] Медали "За бережливость" вручили в Нижегородской области
Общество

Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области

17 октября 2024 19:18  [119] Общество

Фото: ИА "Время Н"

Строительство немецкой деревни начнется в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области весной 2025 года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на инициатора проекта, который перебрался из Германии в Россию Ойгена Михеля.

Новое поселение появится в районе села Арманиха.

Для новой немецкой деревни выделено 57 земельных участков, из которых 15 уже выкуплены. На территории поселения будут проживать не только русские немцы, но и переселенцы из Канады, Америки, Финляндии и Израиля.

Будущие переселенцы из западных стран планируют развивать несколько направлений.

"Проект будет направлен на внутренний туризм: сделаем кафе, бары, рестораны, чтобы каждый постоялец смог выбрать себе бизнес по интересам. Сосредоточимся, конечно, и на сельском хозяйстве",- рассказал Ойген Михель в ходе круглого стола "Россия в современном мире: почему иностранцы выбирают Россию - на примере Нижегородской области" в КУПНО 16 октября.

Ойген Михель также выразил намерение открыть SPA и профилакторий.

"Для этого у нас есть и препараты, и оборудование, и специалисты. Также планируем создать пансионат для пожилых людей, где людям будет оказываться социальная и культурная поддержка и медицинское сопровождение",- поделился Ойген Михель.

Напомним, около 100 жителей из западных стран намерены переехать в Нижегородскую область.

Также ранее сообщалось, что строительство первого русско-немецкого поселения "RuDe" началось в Богородском районе в августе 2023 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дальнеконстантиновский район Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2024 18:13  [431] Нижегородская область принимает около 100 иностранных делегаций ежегодно
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph