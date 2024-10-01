Продажи туров по России на зимний сезон выросли на 6% Общество

Российские туроператоры отмечают рост бронирования туров по стране на зимний сезон 2024-2025 года на 6% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По сводным данным ведущих туроператоров, продающих туры по России, количество туристов, бронирующих туры и отели в РФ на зимний сезон 2024/2025 гг. (заезды в период 15.10.2024 - 15.03.2025 гг.), выросло в среднем на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года", - говорится на сайте АТОР.

Кроме того, туроператоры фиксируют рост средней глубины бронирования туров на зимний сезон. В этом году в среднем бронирование происходит за 83 дня. В прошлом году россияне бронировали туры за 75 дней до даты путешествия. Помимо этого, в зимнем сезоне 2024-2025 наблюдается рост цен на проживание в отелях по России в среднем на 10-15% в сравнении с прошлым годом.

Среди самых популярных направлений зимой выделяют Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Москву и Санкт-Петербург. Несмотря на то, что предпочтения туристов за последние годы значительно не изменились, туроператоры фиксируют перераспределение спроса в Краснодарском крае. Например, продажи отелей и туров в Сочи остаются на стабильном уровне, а рост спроса на Анапу зимой, по данным разных компаний, составляет от 20 до 100%.

Ранее сообщалось, что Турция намерена сократить количество отелей с системой "всё включено.