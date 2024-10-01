Российские селекционеры вывели "суперзерновые" для холодных зим Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Новые сорта зерновых культур, которые используются в производстве хлеба и кормов для скота, выведены в России.

Как сообщает РИА Новости, сорта пшеницы, ячменя и овса, которые обладают повышенной урожайностью, разработали селекционеры НОЦ "Енисейская Сибирь". По словам специалистов, новые виды основных сельскохозяйственных культур адаптированы для сибирских территорий и обладают повышенной морозостойкостью. Новым сортам даны названия, которые образованные от сибирских топонимов.

"Сельскохозяйственные культуры делятся на яровые и озимые. Яровые обычно засеваются в конце весны, а пора сбора урожая приходится на сентябрь. Озимые же культуры засеиваются в конце августа, растут в течение осени и зимы и вырастают к середине весны, поэтому им требуется дополнительная устойчивость к зимам, которые последние годы на территории Сибири могут быть малоснежными", — рассказал заведующий лабораторией селекции серых хлебов Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства СО РАН Сергей Герасимов.

По словам специалиста, коллектив разработал, протестировал и уже проводит испытания на государственном уровне озимых и яровых сортов пшеницы, ржи и ячменя, урожайность которых на 10–15% превышает показатель стандартных сортов. Помимо этого, новые сорта ячменя представляют собой формы с гладкими остями, которые являются самыми предпочтительными при скармливании сельскохозяйственным животным, поскольку они не травмируют ротовую полость.

При этом испытания показали, что по технологическим показателям зерна, таким как выход хлеба, сила муки, содержание клейковины, из новых сортов озимой ржи можно получать муку хорошего качества. На данный момент разработки находятся в процессе патентования и включения в Государственный реестр селекционных достижений, после чего они будут доступны для крупнейших агрохолдингов.

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