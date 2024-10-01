Нижегородцы с начала года прошли более 150 тысяч исследований в "Поездах здоровья" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 153,5 тысячи медицинских исследований выполнили нижегородцам в "Поездах здоровья" с начала года. Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, это электрокардиография, флюорография, маммография, а также ультразвуковые исследования различных органов и лабораторные исследования крови и других биологических материалов.

На данный момент пациентами мобильно-диагностических комплексов стало уже почти 40 тысяч человек. Это жители населенных пунктов, которые расположены в 50 муниципальных образованиях региона.

Каждую неделю диагностику здоровья пациентов проводят сразу пять мультидисциплинарных бригад медиков. Нижегородцы имею возможность проконсультироваться у терапевта, кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга, уролога, гинеколога, онколога и других специалистов.

По данным регионального Минздрава, попасть к специалистам "Поездов здоровья" может любой желающий. Перед визитами мобильно-диагностических комплексов открывается предварительная запись на прием на различных площадках. Как правило, ее ведут работники местных медицинских учреждений. Для приема необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС. Можно также взять имеющиеся на руках медицинские документы.

Напомним, проект "Поезда здоровья" действует с 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Работа "Поездов здоровья" способствует реализации целей и задач национального проекта "Здравоохранение", который утвержден по указу президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"

Ранее сообщалось, что в октябре "Поезда здоровья" посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области.