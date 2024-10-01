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Общество

Полицейские вскрыли схему мошенничества с землей для ИЖС на 1 млн рублей в Дзержинске

21 октября 2024 13:54  [144] Общество

Житель Дзержинска предстанет перед судом за мошенничество при оформлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В ходе предварительного расследования установлено, что 45-летний обвиняемый с сентября 2022 года по июль 2023 года незаконно приобрел два земельных участка по льготной выкупной стоимости.

Для этого он принял участие в аукционе по аренде двух участков площадью по 1000 кв. метров каждый в поселке Пыра.

Выиграв торги, для последующего выкупа участков по льготной цене мужчина должен был построить на них частные дома, однако вместо них злоумышленник установил там щитовые строения.

После этого он обратился с заведомо ложными сведениями о якобы построенных на участках домах к директору фирмы, который выступал в последующем кадастровым инженером для составления технического плана на жилые дома и дальнейшее представление его интересов по регистрации прав собственности на них.

В дальнейшем эти документы с недостоверными сведениями были направлены в муниципалитет. Таким образом, злоумышленник стал собственником двух земельных участков по цене в три раза ниже их рыночной стоимости. Муниципалитету был причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.

Помимо этого, в августе 2023 года его сосед предложил обвиняемому оплатить услуги компании по вырубке деревьев, корчеванию пней, которые оценивались в 200 - 350 тысяч рублей. У злоумышленника не было средств на оплату услуг подрядчика, и он предложил соседу купить половину одного из двух участков. При этом выкупленная соседом половина земли была равна стоимости всего участка, которую до этого приобрел злоумышленник.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, начальник отдела администрации Богородского района получила условный срок за махинации с земельными участками.

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Теги:
ИЖС Мошенничество
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