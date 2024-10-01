Около 1,8 тысячи нижегородских самозанятых приняли участие в проекте "Займись делом!" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году в Нижегородской области участниками обучающей программы "Займись делом!" стали около 1,8 тысячи самозанятых. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это почти на 20% больше, чем годом ранее.

Четвертый год подряд программу реализовывает региональный центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По данным министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, образовательная программа "Займись делом!" регионального центра "Мой бизнес" дает возможность нижегородцам, которые начинают свое дело, получить базовые знания о юридических и правовых особенностях работы в качестве самозанятого, разобраться с бухгалтерской и налоговой отчетностью, узнать об условиях сертификации продукции и лицензировании деятельности, а также ознакомиться с перечнем мер поддержки самозанятых по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Проект "Займись делом!" состоит из онлайн-курса по особенностям ведения деятельности в качестве самозанятого и бизнес-игры, направленной на подготовку плана своего проекта. В этом году занятия в рамках программы были организованы на базе филиалов центра "Мой бизнес" в 27 муниципалитетах Нижегородской области весной и летом.

Подготовленные в процессе обучения бизнес-планы участвовали в конкурсе проектов. Победителями стали 105 нижегородцев. В качестве приза самозанятым предоставляют пакет услуг на выбор: разработку сайта и запуск рекламной кампании; разработку продающей страницы в соцсетях и запуск таргетированной рекламы; разработку брендбука для регистрации товарного знака.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 100 нижегородских самозанятых получат пакеты услуг по продвижению в интернете.