Мошенники придумали новую уловку с квитанциями за ЖКУ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мошенники придумали новую схему обмана граждан: они подбрасывают в почтовые ящики поддельные квитанции за коммунальные услуги. О том, как отличить настоящий платёжный документ от фальшивого и что делать, если уже стал жертвой обмана, телеканалу "360" рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Он отметил, что эта схема не новая: мошенники создают счёт юрлица, на который собирают деньги своих жертв. Поскольку таких квитанций печатается много, прибыль аферистов бывает внушительной.

На уловку мошенников попадаются, прежде всего, невнимательные люди.

"Не всегда мошенникам удаётся точно изобразить все реквизиты. Если платёжка чем-то отличается, один совет — позвонить в управляющую компанию и уточнить", — отметил юрист.

Кроме того, эксперт рекомендует проверять ИНН.

Тем, кто уже стал жертвой аферистов, Алексей Михальчик советует обращаться в полицию, чтобы возбудили уголовное дело.

"В судебном порядке можно эти денежные средства просудить, то есть получить решение суда о взыскании денежных средств со счета той организации, куда они поступали. Понятно, что мошенники не для того их там аккумулируют, чтобы дожидаться решения судов. А так, в принципе, по закону, конечно, можно", - подытожил адвокат.