Корпорация развития Нижегородской области представила на выставке в Москве стенд ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024" представила стенд, который посвящен особой экономической зоне (ОЭЗ) "Кулибин".

Как сообщили в КРНО, на стенде можно узнать об инвестиционном потенциале всей Нижегородской области, получить консультацию оп мерам господдержки бизнеса в регионе и цифровым сервисам для предпринимателей. В общей сложности, на выставке представлено более 450 экспонентов из России, Китая, Индии, Ирана и Узбекистана, ожидается участие более 14 тысяч представителей отрасли со всего мира.

Представители Корпорации развития рассказывают участникам выставки о преференциальных условиях ОЭЗ, инфраструктуре площадки и механизме получения статуса резидента. На сегодняшний день экспертный совет особой экономической зоны одобрил реализацию 35 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций по которым превышает 100 млрд рублей. Около 20 резидентов реализуют проекты в сфере химии.

"Химия – одно из основных направлений деятельности ОЭЗ "Кулибин", поэтому Корпорация развития активно ведет информирование потенциальных резидентов о преимуществах площадки на крупных отраслевых мероприятиях. Международный статус выставки позволит нам наладить контакты с представителями других государств и потенциально привлечь в регион иностранные инвестиции", – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что новое химическое производство открылось на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области.