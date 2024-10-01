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Общество

Депутаты Гордумы обсудили разработку схемы сети ливневой канализации

17 октября 2024 10:04  [103] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

16 октября состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Карима Ибрагимова.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев и первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин.

Депутаты рассмотрели пять вопросов, в том числе информацию о разработке схемы сети ливневой канализации с учетом существующего и перспективного размещения объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод Нижнего Новгорода на 2026-2036 годы.

В своем докладе главный инженер МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Сергей Степанов отметил, что в городе отсутствует единая система ливневой канализации, а существующие сети в основном имеют локальный характер, поэтому в настоящее время разрабатывается схема сети ливневой канализации.

Так, выполнены обследование и инженерно-геодезическая съемка сетей и сооружений, сформирована сводная база технических параметров элементов водосточной сети, сделан расчет нагрузок по водосборным бассейнам Автозаводского района, проведен анализ состояния и работы существующих линейных сооружений, насосных станций, очистных сооружений, подготовлены предложения по реконструкции сетей и сооружений ЦВС поверхностных сточных вод с выделением первоочередных мероприятий и схемы существующего положения и перспективного развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод Автозаводского района.

В соответствии с планом работ до конца текущего года будут рассчитаны перспективные нагрузки по площадям района, спрогнозирован объем поверхностных сточных вод и проведен ряд других технических мероприятий.

Карим Ибрагимов отметил, что после завершения работ по схеме сети ливневок Автозавода будет разработана схема на всю территорию Нижнего Новгорода, включающая два раздела – реконструкция существующих сетей и строительство новых.

На комиссии депутаты также заслушали доклад генерального директора компании "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация" Виталия Гаврюшенко об обеспечении жителей Автозаводского района горячей и холодной водой и мерах, принимаемых для повышения ее качества. По словам докладчика, модернизация системы горячего водоснабжения позволит ликвидировать застойные участки и выйти на нормативные температурные параметры ГВС.

В рамках выполнения работ по реконструкции системы горячего водоснабжения Автозаводского района в период с 2020 по 2024 годы построено 13,21 км циркуляционных трубопроводов ГВС, смонтировано теплообменное и насосное оборудование, работающее в автоматическом режиме на девяти насосных станциях, построено здание и смонтировано оборудование ТНС СГ-1, что в дальнейшем позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг на 41 жилых домах и шести больницах, детсадах и школах. На сегодняшний день нормативными параметрами горячей воды обеспечены 103 жилых дома и 18 социальных объектов района.

"Хотелось бы отметить, что жалобы по горячей воде в Автозаводском районе значительно снизились", – сказал заместитель председателя комиссии Владимир Аношкин. От имени жителей Автозавода депутат городской Думы Мария Кузнецова выразила благодарность ресурсоснабжающей организации за улучшение качества воды.

Докладывая о благоустройстве придомовых территорий в 2024 году, заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов отметил, что в этом году планируется выполнить работы на 288 придомовых территориях на общую сумму порядка 570 млн рублей.

В рамках данных средств запланирована установка 19 детских игровых площадок, обустройство и замена 69 контейнерных площадок ТБО, у 25 домов планируется отремонтировать асфальтовое покрытие на сумму 25 млн рублей. Кроме того, за счет софинансирования городского и областного бюджетов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" планируется асфальтировка придомовой территории 174 домов на общую сумму 495,9 млн рублей.

Также в ходе заседания депутаты обсудили реорганизацию МП "Нижегородские Бани" в акционерное общество.

"Реорганизация муниципального предприятия вызвана необходимостью соблюдения федерального законодательства, согласно которому государственные и муниципальные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. Администрацией Нижнего Новгорода принято решение о преобразовании МП "Нижегородские Бани" в акционерное общество по причине применения упрощенной системы налогообложения. Это существенно сократит налоговые платежи предприятия по НДС и позволит увеличить объем средств, направляемых на развитие", – пояснил директор МП "Нижегородские Бани" Дмитрий Фролов.

Николай Сатаев обратил внимание на коллективное обращение работников бань, поступившее в его адрес, и попросил принять меры по устранению замечаний.

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Теги:
Гордума Городское хозяйство Ливневки
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