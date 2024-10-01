Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 18 ноября

В Нижнем Новгороде до 18 ноября продлены транспортные ограничения по Артельному проезду. Об этом предупредили в городском дептрансе.
Напомним, на участке между домами №9А и №9Б по улице Артельно ведутся строительно-монтажные работы на магистральной теплотрассе.
Дорогу здесь перекрыли 9 сентября. Изначально предполагалось завершить ремонт в течение двух недель.
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