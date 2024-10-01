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Общество

Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 18 ноября

22 октября 2024 07:17  [114] Общество

В Нижнем Новгороде до 18 ноября продлены транспортные ограничения по Артельному проезду. Об этом предупредили в городском дептрансе.

Напомним, на участке между домами №9А и №9Б по улице Артельно ведутся строительно-монтажные работы на магистральной теплотрассе.

Дорогу здесь перекрыли 9 сентября. Изначально предполагалось завершить ремонт в течение двух недель.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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