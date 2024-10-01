Депутат ЗСНО Василий Суханов и ХК "Старт" передали гуманитарный груз для нижегородских бойцов СВО Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородский ХК "Старт" во главе с председателем правления хоккейного клуба, депутатом Заксобрания Нижегородской области Василием Сухановым передали военнослужащим отдельной бригады разведки гуманитарный груз.

В него вошли комплекты тактической формы и обуви, а также продукты питания долгосрочного хранения по заказам бойцов, выполняющих поставленные Президентом России задачи в зоне проведения СВО.

"Хоккейный клуб "Старт" имеет богатую историю – команда выступала даже в период Великой Отечественной войны! И сейчас эти молодые парни, титулованные мастера спорта не остаются в стороне", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, на территории воинской части участники мероприятия традиционно возложили цветы к Мемориалу погибшим разведчикам и почтили память павших героев минутой молчания. В церемонии также приняли участие представители регионального отделения "Союза десантников России".

"Я не устану повторять, как важна консолидация общества в текущих социально-политических реалиях. Приятно видеть, что на сегодняшний день у нас сформированы четкие механизмы работы с запросами военнослужащих и многие нижегородцы активно подключаются к сбору грузов в поддержку наших бойцов", - отметил Василий Суханов.