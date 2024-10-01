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Общество

"Дни открытых дверей" пройдут в педуниверситете им. Минина

23 октября 2024 09:00  [112] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ

Факультетские "Дни открытых дверей" пройдут в Мининском университете в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе университета, старшеклассникам расскажут о студенческой жизни вуза, различных образовательных программах, проходных баллах 2025 года.

Кроме того, абитуриенты смогут пообщаться с деканами факультетов и задать интересующие вопросы.

Также в вузе будут проходить осенние каникулярные школы, включающие в себя профильные лекции, практикумы, мастер-классы и экскурсии.

Расписание Дней открытых дверей:

- факультет информационных технологий - 28 октября, с 28 октября по 5 ноября - каникулярная школа;
- лингвистический факультет - 29 октября, каникулярная школа - 30 октября в онлайн-формате;
- факультет управления и социально-технических сервисов - 29 октября, 29 октября - 2 ноября пройдёт каникулярная школа;
- факультет гуманитарных наук - 30 октября, в этот же день состоится каникулярная "Лингвистическая школа";
- факультет психологии и педагогики - 22 ноября, каникулярная школа - 20 октября – 10 ноября;
- естественно-географический факультет - 9 ноября, 5-11 ноября - каникулярная школа;
- факультет физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности - 26 октября, каникулярная школа - с 20 октября по 10 ноября;
- физико-технологический факультет - 24 ноября, каникулярная школа - с 30 октября по 3 ноября;
- факультет дизайна, изящных искусств и медиатехнологий - 8 ноября, каникулярная школа - 28 октября – 4 ноября.

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Теги:
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