Правила ведения каналов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч создали в России Общество

Минцифры России и Роскомнадзор подготовили проекты документов, которые устанавливают правила подтверждения владельцев каналов и страниц в соцсетях, число подписчиков у которых превышает 10 тысяч. Ожидается, что правила дадут возможность повысить защиту от интернет-мошенников и сделать еще один шаг в сторону прозрачного и эффективного рынка рекламы в соцсетях. Как сообщает ТАСС, соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В комментарии ведомств говорится, что новые механизмы позволят защитить владельцев популярных сообществ и каналов от аккаунтов-двойников. Мошенники не смогут похитить страницу верифицированного автора, а граждане не будут вовлекаться в мошеннические схемы и направлять деньги сомнительным каналам. Кроме того, у пользователей появится возможность убедиться, имеют ли они дело с подтвержденным источником информации.

Сообщества и каналы в соцсетях, которые набрали более 10 тысяч подписчиков, после верификации будут вноситься Роскомнадзором в список публичных страниц с аудиторией больше 10 тысяч пользователей. Владелец такого ресурса самостоятельно должен будет направить минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале либо через портал "Госуслуг", либо через сайт Роскомнадзора, либо с помощью чат-бота в социальной сети.

После включения канала или сообщества в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу социальной сети. Соцсеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Подтвержденные таким образом каналы получат возможность размещать рекламу и принимать пожертвования. Если канал не будет включен в список, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах.

Отмечается, что вся информация в перечне будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.

Согласно информации, общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту.