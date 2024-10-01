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Экономика

Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос в России в 1,5 раза

23 октября 2024 10:33  [102] Экономика

В России за три квартала текущего года общий объем закупок госкомпаний у самозанятых составил 8,13 млрд рублей. Как пишут "Известия", по данным Корпорации МСП, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос более чем в 1,5 раза.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что количество таких поставщиков увеличилось на 20%.

"Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых - участников закупок, сегодня их уже более 7 тысяч", - сообщил Александр Исаевич.

Лидирующие позиции по объему таких закупок занимает Москва - более 1,38 млрд рублей. На втором месте Курская область - 1,15 млрд рублей, на третьей строчке - Московская область (650 млн рублей), на четвертой - Санкт-Петербург (510 млн рублей), а замыкает пятерку Республика Башкортостан (350 млн рублей).

Самыми востребованными в системе закупок у самозанятых стали вспомогательные услуги, которые связаны с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, а также услуги в области творчества, искусства и развлечений, строительные работы, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка.

По данным Корпорации МСП, всего с 2019 года почти 3 тысячи крупнейших заказчиков заключили договоры более чем с 17 тысячами самозанятых. Средняя цена договора составляет почти 610 тысяч рублей, а их общая сумма - 20,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России с октября действует закон об оптимизации процедуры госзакупок.

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Теги:
Госзакупки Корпорация развития самозанятые
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