Жительница Арзамаса лишилась 2,3 млн рублей, спасая квартиру якобы от кредиторов Происшествия

Жительница Арзамаса стала жертвой мошенников, сообщивших, что на неё оформлены кредиты под залог квартиры. Женщина перевела аферистам более 2 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в дежурную часть в Арзамасе обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что в июле 2024 года с ней связались якобы сотрудники Центрального банка. Звонившие заявили, что на имя женщины оформлены кредитные заявки под залог квартиры, и предложили их погасить.

Аферисты убедили потерпевшую оформить кредиты в двух банках на общую сумму 2,3 млн рублей, а затем перевести их через банкомат на якобы безопасные счета. После этого "сотрудники Центробанка" перестали выходить на связь, а женщина поняла, что её обманули.

При этом, как выяснилось позже, потерпевшая знала о подобных схемах мошенничества, но всё равно поверила звонящим.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что около 3 млн рублей потеряла пенсионерка из Балахны за 2 недели общения с мошенниками.