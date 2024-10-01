Около 3 млн рублей потеряла пенсионерка из Балахны за 2 недели общения с мошенниками Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Жительница Балахны стала очередной жертвой распространённой мошеннической схемы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 62-летней пенсионерке на протяжении двух недель звонили якобы представители оператора сотовой связи и финансовых организаций.

Сначала злоумышленники убедили пожилую женщину в необходимости продлить договор по оказанию услуг связи. Для этого потерпевшая продиктовала коды из смс-сообщений. Затем пенсионерку убедили в том, что на её имя могут оформить кредиты из-за взлома личного кабинета на портале "Госуслуг" и чтобы этого избежать, женщине необходимо перевести сбережения на безопасный счёт.

Жительница Балахны выполнила все требования мошенников. Для этого пенсионерка несколько дней ездила в Нижний Новгород, где в различных банках обналичивала сбережения со своего счёта и переводила деньги аферистам. В общей сложности за почти две недели женщина отправила преступникам около 3 млн рублей, включая кредитные деньги.

Ранее сообщалось, что более 5 млн рублей лишился за 6 дней слесарь из Семенова из-за мошенников.