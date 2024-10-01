Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
23 октября 2024 14:36  [84] Продажи авто с альтернативным топливом в ПФО выросли втрое – исследование
22 октября 2024 14:58  [375] Андрей Горшков стал лауреатом Национальной премии "Отцовское признание 2024"
22 октября 2024 12:10  [336] ВТБ: более половины жителей ПФО рассчитывают на рост ставок по вкладам до конца года
22 октября 2024 07:55  [364] Нижегородские компании на льготных условиях участвуют в международной выставке "Химия-2024"
21 октября 2024 18:48  [415] Более 93 тысяч китайских авто продали в РФ в сентябре
21 октября 2024 17:19  [447] ГК "Волгаэнерго" сменило название на "Эн+Тепло Волга"
21 октября 2024 15:56  [318] "ВТБ Мои Инвестиции" расширили сеть личного инвестконсультирования в регионах
21 октября 2024 14:57  [427] Около 1,8 тысячи нижегородских самозанятых приняли участие в проекте "Займись делом!"
21 октября 2024 12:36  [423] Завод "РУМО" отметил 150-летний юбилей
21 октября 2024 11:10  [487] Нижний Новгород вошел в топ-7 городов по количеству уникальных пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь
Бизнес

Продажи авто с альтернативным топливом в ПФО выросли втрое – исследование

23 октября 2024 14:36  [84] Бизнес

По данным банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог", в Приволжском федеральном округе (ПФО) спрос на новые легковые машины с альтернативными двигателями (электрические, газовые, гибридные) вырос за последний год почти в 3 раза. В то же время реализация бензиновых авто увеличилась только на 60%, а дизельных упала более, чем на треть.

Доминирующую позицию на российском авторынке по-прежнему занимают машины с бензиновыми моторами. По итогам трех кварталов 2024 года их доля в сегменте новых машин составила 93,7% (год назад -  93,4%). Авто на альтернативном топливе пока занимают примерно 2,4% первичного рынка Приволжья, но показывают самую высокую динамику роста. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года их продажи выросли с 2118 до 6126 единиц. 

Чаще всего жители ПФО выбирают новые гибридные "легковушки": за три квартала 2024 года они купили 4556 таких машин против 1188 годом ранее. На втором месте – электромобили, спрос на которые вырос на 58% (до 1482 единиц). Продажи машин на газе увеличились примерно на 16% - до 88 единиц. 

По данным исследования, в целом по стране продажи авто с альтернативными двигателями выросли в 2,5 раза — с 22,1 тыс. до 56,1 тыс. единиц. Самый высокий спрос на новые машины с альтернативным топливом демонстрируют жители Северного Кавказа. Здесь продажи таких машин за год выросли в 7 раз – до 3,5 тыс. Далее следует Сибирский федеральный округ, где спрос увеличился в 3,2 раза – с 984 до 3,2 тыс. Топ-3 замыкают Юг и Поволжье: в этих федеральных округах продажи практически утроились (6,5 тыс. и 6,1 тыс. соответственно). 

"Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями – их доля близка к 89%. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них, как и на многие другие авто с пробегом, упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили – примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин. Однако уже с сентября мы отмечаем небольшое снижение продаж "электричек". С учетом трендов на рынке, которые  подстегивают рост цен и на авто с пробегом, ждать изменения динамики в этом сегменте не приходится", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. 

"Сегодня автолюбители стремятся выбрать максимально экономичные варианты. Из-за обилия спецпрограмм производителей они предпочитают новые авто подержанным. В условиях города, постоянных пробок и обилия светофоров оставаться в дополнительном "плюсе" позволяют "гибриды". Например, они расходуют в среднем на 25% меньше топлива, чем бензиновые аналоги. Конечно, есть еще более экономичные "электрички", но некоторых останавливает их долгая зарядка и инфраструктура, которая не всегда "под рукой". Учитывая активное насыщение рынка новыми "гибридами", спрос россиян на них может продолжить усиливаться, но многое будет зависеть от динамики цен, на которые влияет утильсбор", - добавила исполнительный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph