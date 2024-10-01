Договоры на техобслуживание газового оборудования заключены в 93% МКД региона Общество

23 октября в Заксобрании Нижегородской области прошло заседание комитета по ЖКХ и ТЭК, в ходе которого депутаты обсудили информацию о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО) на территории региона.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что обеспечение надлежащего техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования – это вопрос безопасности жителей, поэтому он находится на особом контроле регионального парламента, правительства области и других профильных структур.

По данным Госжилинспекции Нижегородской области, на территории региона расположено 24847 газифицированных многоквартирных домов (МКД). По состоянию на середину октября, договоры на техническое обслуживание ВДГО заключены в 93% домов. Без соответствующих договоров остаются 1794 многоквартирных дома.

При этом договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования заключены на 857 тысяч квартир в МКД - это 83,3% от общего количества.

Коме того, заключены договоры в 222 тысячах частных жилых домов, что составляет 72%. В остальных домах договоры на техобслуживание внутридомового газового оборудования были ранее заключены с организациями, которые не имеют статус газораспределительных, они продолжат действовать до их прекращения или расторжения.

Председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов отметил, что в домах, которые обслуживаются ДУКами, договоры на техобслуживание ВДГО заключены, в отличие от домов, где жители выбрали непосредственную форму управления.

"Решать данный вопрос важно с участием органов местного самоуправления, ООО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" и другими профильными организациями. Основную проблему составляют ситуации, когда собственники квартир не пускают специалистов-газовщиков, хотя за такое нарушение предусмотрена административная ответственность – размер штрафов от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Депутаты Законодательного собрания будут и дальше держать на контроле вопросы технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вместе с профильными специалистами", - прокомментировал Беспалов.