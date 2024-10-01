Новую трассу проложат от Казанского шоссе до улицы Ивлиева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: mingrad.nobl.ru

Новая дорога свяжет Казанское шоссе и улицу Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

По данным минграда, разрешение на подготовку документации по планировке этой территории выдали специализированному застройщику "Инградстрой" в марте 2023 года. Документация пока дорабатывается и еще не утверждена.

Протяженность новой четырехполосной дороги составляет 1696 метров.

"Эта дорога станет важным элементом схемы развития улично-дорожной сети Нижнего Новгорода. Информация о сроках реализации проекта в министерстве пока отсутствует", - пояснили в региональном минграде.

Напомним, строительство подъезда к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде от трассы Р-158 завершено на 75%.