Новую трассу проложат от Казанского шоссе до улицы Ивлиева в Нижнем Новгороде

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Новая дорога свяжет Казанское шоссе и улицу Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
По данным минграда, разрешение на подготовку документации по планировке этой территории выдали специализированному застройщику "Инградстрой" в марте 2023 года. Документация пока дорабатывается и еще не утверждена.
Протяженность новой четырехполосной дороги составляет 1696 метров.
"Эта дорога станет важным элементом схемы развития улично-дорожной сети Нижнего Новгорода. Информация о сроках реализации проекта в министерстве пока отсутствует", - пояснили в региональном минграде.
Напомним, строительство подъезда к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде от трассы Р-158 завершено на 75%.
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