В Нижнем Новгороде начали строить городскую велосеть Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода создана замкнутая дорожка для велосипедов длиною 17 километров. По этому велокольцу можно объехать практически весь район. Городская администрация заявляет о том, что работы по развитию городской велосети будут продолжены. В 2025 году Автозаводскую велотрассу хотят соединить с Ленинским, а потом и Канавинским и Сормовским районами города, где уже ведутся работы по созданию своих локальных велосетей. Известно также, что начались работы по прокладке велосипедного маршрута вдоль проспекта Гагарина в Приокском районе города. В недалекой перспективе планируется соединить Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода, а всего в городе планируют создать 52,8 км велодорожек.

Мы предложили экспертам оценить эту инициативу, поделившись своим мнением о том, актуально ли сегодня строительство велосети в Нижнем Новгороде и насколько этот проект отвечает запросам и ожиданиям нижегородцев.

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Инициатива хорошая, но только не для центра города. Историческая часть для этого точно не предназначена. Мало того, в центре следует запретить и велосипеды, и самокаты, и прочие малые мобильные средства передвижения. Они сильно мешают как пешеходам, так и автомобилям. А вот в заречной части можно поэкспериментировать - место есть".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества отмечает особенности проектирования велосети.

"Как и любой проект, формирующий новый уровень материальной культуры, этот проект заслуживает внимания. Однако внимание не означает безоговорочного признания. Стереотипы урбанизации, которые мы с восторгом продолжаем импортировать из Европы, все же не должны лишать нас здравого смысла. Велосипедизация европейских городов началась более ста лет назад и достигла небывалого размаха. Кое-где даже стала культом. Однако не будем забывать, что европейские города, в которых существуют развитые велосипедные сети, – это города с другим климатом. В Амстердаме и Барселоне на велосипеде можно ездить круглый год. В Нижнем Новгороде почти полгода стоят либо морозы, либо слякоть, и в этих условиях велосипед использовать будет только фанатик, беззаветно преданный идеям просветления через самоистязание..".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Наверное, следует уточнить у представителей городской власти: велодорожки в Нижнем делают чтобы… Первый вариант: добраться из пункта А в пункт Б без помощи общественного транспорта. Второй вариант: поддержать и обезопасить от превратностей дорожной ситуации приверженцев ЗОЖ, которые ради здоровья готовы наматывать круги по кольцевому веломаршруту без помех со стороны общественного и личного транспорта. Во втором случае новость про автозаводское велокольцо просто замечательна. Как и про ленинское, приокское, канавинское и объединяющее Заречную и Нагорную части города. В первом же варианте это новость ни о чем, поскольку возможность добираться из любого пункта А практически в любой пункт Б прекрасно реализуют электросамокаты. Если кто-то не заметил, то подскажу, что появившийся пару-тройку лет назад в Нижнем Новгороде велошеринг (прокат велосипедов по QR-коду) тихо отошел в небытие.."

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС указывает на необходимость комплексного подхода при создание велосети в областном центре.

"Городская велосеть протяженностью более 52 км – звучит многообещающе. Велосипед – это не только альтернативное средство передвижения, но и "зеленое" решение. Как известно, тонны выхлопных газов от автомобилей улучшению экологии не способствуют. Однако, многие ли нижегородцы пересядут на подобный экологичный вид транспорта и откажутся от всесезонного комфорта автомобиля? Многие мегаполисы стремятся стать велосипедными центрами, а наличие выделенных велодорожек становится критерием удобного и дружелюбного города. Но не следует забывать, что создание велосети требует комплексного подхода: от организации парковочных площадок (это дополнительные траты) до формирования соответствующей культуры взаимоуважения пешеходов и велосипедистов. И важным фактором является природно-погодная обусловленность: в наших условиях объективно возможно пользоваться велосипедом около 6 месяцев в году".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" считает, что создание велосети надо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода:

"Социальный запрос - понятие достаточно распространенное и широко применяемое в публицистике. Под ним обычно подразумевается мнение жителей о необходимости и востребованности тех или иных инфраструктурных изменений. Однако, существует и другая сторона вопроса, когда инфраструктурные проекты, реализуемые властью в инициативном порядке, опирающиеся на стратегические планы развития городской среды, меняют мнение населения и, что немаловажно, формируют новые паттерны поведения. Проект создания городской велосети в Нижнем Новгороде скорее относится именно к таким. Проект создания городской велосети следует рассматривать именно с точки зрения не его сегодняшней актуальности, а будущего развития.."

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"