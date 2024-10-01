Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода" Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода создана замкнутая дорожка для велосипедов длиною 17 километров. По этому велокольцу можно объехать практически весь район. Городская администрация заявляет о том, что работы по развитию городской велосети будут продолжены. В 2025 году Автозаводскую велотрассу хотят соединить с Ленинским, а потом и Канавинским и Сормовским районами города, где уже ведутся работы по созданию своих локальных велосетей. Известно также, что начались работы по прокладке велосипедного маршрута вдоль проспекта Гагарина в Приокском районе города. В недалекой перспективе планируется соединить Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода, а всего в городе планируют создать 52,8 км велодорожек.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Городская велосеть протяженностью более 52 км – звучит многообещающе. Велосипед – это не только альтернативное средство передвижения, но и "зеленое" решение. Как известно, тонны выхлопных газов от автомобилей улучшению экологии не способствуют. Однако, многие ли нижегородцы пересядут на подобный экологичный вид транспорта и откажутся от всесезонного комфорта автомобиля?

Главное назначение велодорожек – это разделить потоки движения автомобилей, пешеходов и велосипедистов в целях обеспечения безопасности. То есть любители подобного вида транспорта не попадут под машину, не создадут аварийных ситуаций, не собьют пешеходов. По заявлению мэрии уже в 2025 году Автозаводскую велотрассу соединят с Ленинским, Канавинским и Сормовскими районами города.

Многие мегаполисы стремятся стать велосипедными центрами, а наличие выделенных велодорожек становится критерием удобного и дружелюбного города. Но не следует забывать, что создание велосети требует комплексного подхода: от организации парковочных площадок (это дополнительные траты) до формирования соответствующей культуры взаимоуважения пешеходов и велосипедистов. И важным фактором является природно-погодная обусловленность: в наших условиях объективно возможно пользоваться велосипедом около 6 месяцев в году.

Поэтому вопрос о расстановки приоритетов остается: не нужно ли потратить средства городского бюджета на что-то более актуальное!? Полагаю, что организовать доступные велодорожки в городе, безусловно, необходимо, так как это и популяризация ЗОЖ, и формирование особого рода комьюнити, и экологическая направленность. Сделать это нужно на отдельных протяженных участках, но не организуя при этом весьма затратную сеть, охватывающую весь город".