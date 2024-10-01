Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [6363] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [2946] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
01 февраля 2024 14:58  [2563] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2487] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2298] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
22 декабря 2023 16:32  [2010] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
08 апреля 2024 19:35  [1997] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
22 декабря 2023 18:54  [1875] Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации нацпроектов"
19 сентября 2024 15:53  [1695] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
30 января 2024 12:25  [1668] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 17:07  [1] Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода"
24 октября 2024 17:02  [16] Прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев
24 октября 2024 16:49  [65] Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода"
24 октября 2024 16:45  [80] В Нижнем Новгороде начали строить городскую велосеть
24 октября 2024 16:26  [85] Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
24 октября 2024 15:37  [146] Производство георешетки запустили в Нижегородской области
24 октября 2024 15:28  [118] Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах для защиты от мошенников
24 октября 2024 15:15  [144] В Кстове увековечили память о погибшем на специальной военной операции сотруднике Новогорьковской ТЭЦ
24 октября 2024 15:03  [150] Пожароопасный сезон официально закрыт в Нижегородской области
24 октября 2024 14:30  [152] Второй "Мультилаб" от компании Эн+ открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода"

24 октября 2024 17:07  [1] Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода создана замкнутая дорожка для велосипедов длиною 17 километров. По этому велокольцу можно объехать практически весь район. Городская администрация заявляет о том, что работы по развитию городской велосети будут продолжены. В 2025 году Автозаводскую велотрассу хотят соединить с Ленинским, а потом и Канавинским и Сормовским районами города, где уже ведутся работы по созданию своих локальных велосетей. Известно также, что начались работы по прокладке велосипедного маршрута вдоль проспекта Гагарина в Приокском районе города. В недалекой перспективе планируется соединить Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода, а всего в городе планируют создать 52,8 км велодорожек.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Городская велосеть протяженностью более 52 км – звучит многообещающе. Велосипед – это не только альтернативное средство передвижения, но и "зеленое" решение. Как известно, тонны выхлопных газов от автомобилей улучшению экологии не способствуют. Однако, многие ли нижегородцы пересядут на подобный экологичный вид транспорта и откажутся от всесезонного комфорта автомобиля?

Главное назначение велодорожек – это разделить потоки движения автомобилей, пешеходов и велосипедистов в целях обеспечения безопасности. То есть любители подобного вида транспорта не попадут под машину, не создадут аварийных ситуаций, не собьют пешеходов. По заявлению мэрии уже в 2025 году Автозаводскую велотрассу соединят с Ленинским, Канавинским и Сормовскими районами города. 

Многие мегаполисы стремятся стать велосипедными центрами, а наличие выделенных велодорожек становится критерием удобного и дружелюбного города. Но не следует забывать, что создание велосети требует комплексного подхода: от организации парковочных площадок (это дополнительные траты) до формирования соответствующей культуры взаимоуважения пешеходов и велосипедистов. И важным фактором является природно-погодная обусловленность: в наших условиях объективно возможно пользоваться велосипедом около 6 месяцев в году. 

Поэтому вопрос о расстановки приоритетов остается: не нужно ли потратить средства городского бюджета на что-то более актуальное!? Полагаю, что организовать доступные велодорожки в городе, безусловно, необходимо, так как это и популяризация ЗОЖ, и формирование особого рода комьюнити, и экологическая направленность. Сделать это нужно на отдельных протяженных участках, но не организуя при этом весьма затратную сеть, охватывающую весь город".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Велоспорт Елена Мозгунова Проектирование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph