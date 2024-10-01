Евгений Семенов: "Проект создания велосети заслуживает внимания" Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода создана замкнутая дорожка для велосипедов длиною 17 километров. По этому велокольцу можно объехать практически весь район. Городская администрация заявляет о том, что работы по развитию городской велосети будут продолжены. В 2025 году Автозаводскую велотрассу хотят соединить с Ленинским, а потом и Канавинским и Сормовским районами города, где уже ведутся работы по созданию своих локальных велосетей. Известно также, что начались работы по прокладке велосипедного маршрута вдоль проспекта Гагарина в Приокском районе города. В недалекой перспективе планируется соединить Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода, а всего в городе планируют создать 52,8 км велодорожек.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Как и любой проект, формирующий новый уровень материальной культуры, этот проект заслуживает внимания. Однако внимание не означает безоговорочного признания. Стереотипы урбанизации, которые мы с восторгом продолжаем импортировать из Европы, все же не должны лишать нас здравого смысла.

Велосипедизация европейских городов началась более ста лет назад и достигла небывалого размаха. Кое-где даже стала культом. Однако не будем забывать, что европейские города, в которых существуют развитые велосипедные сети, – это города с другим климатом. В Амстердаме и Барселоне на велосипеде можно ездить круглый год. В Нижнем Новгороде почти полгода стоят либо морозы, либо слякоть, и в этих условиях велосипед использовать будет только фанатик, беззаветно преданный идеям просветления через самоистязание.

Кроме того, города с развитыми велосетями – это, как правило, равнинные города. Нижний же имеет смешанный ландшафт. В заречной части он плоский, а вот нагорная часть расположена на Дятловых горах, и исторический центр изобилует оврагами, крутыми подъемами и спусками. Это означает, что если даже создать единую городскую велосипедную сеть, то среднестатистический горожанин будет ей пользоваться только секторально. А если это так, то зачем тратить серьезные деньги городского бюджета на сознание единой городской сети?

Наконец, давайте обратимся к научно обоснованным методам прогнозирования спроса и определим: для кого мы собираемся строить эти велосети? Соцопросы 2023 года показывают, что в Европе велосипед используют в качестве средства передвижения всего 14% респондентов, и только в Амстердаме и Копенгагене более 35% жителей. Комментарии, как говорится излишни, и хочется надеяться, что в городской администрации остается какое-то количество специалистов, понимающих, что они управляют не Амстердамом".