Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода" Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода создана замкнутая дорожка для велосипедов длиною 17 километров. По этому велокольцу можно объехать практически весь район. Городская администрация заявляет о том, что работы по развитию городской велосети будут продолжены. В 2025 году Автозаводскую велотрассу хотят соединить с Ленинским, а потом и Канавинским и Сормовским районами города, где уже ведутся работы по созданию своих локальных велосетей. Известно также, что начались работы по прокладке велосипедного маршрута вдоль проспекта Гагарина в Приокском районе города. В недалекой перспективе планируется соединить Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода, а всего в городе планируют создать 52,8 км велодорожек.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Социальный запрос - понятие достаточно распространенное и широко применяемое в публицистике. Под ним обычно подразумевается мнение жителей о необходимости и востребованности тех или иных инфраструктурных изменений. Однако, существует и другая сторона вопроса, когда инфраструктурные проекты, реализуемые властью в инициативном порядке, опирающиеся на стратегические планы развития городской среды, меняют мнение населения и, что немаловажно, формируют новые паттерны поведения. Проект создания городской велосети в Нижнем Новгороде скорее относится именно к таким.

До последнего времени в стране, и в регионе, актуальные социальные проблемы большинства населения концентрировались вокруг ЖКХ, здравоохранения, образования, общественного транспорта и других сфер, прямо обеспечивающих повседневную жизнедеятельность. Любые формы отдыха и досуга закономерно воспринимались в качестве проблем второго плана, а их актуальность - по остаточному принципу.

Изменения начались в 2010-е годы, когда начал формироваться общественный запрос на благоустроенную городскую среду. Например, было довольно много споров и критики, когда губернатор Шанцев только начинал реализацию программы строительства ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов). Многие сомневались в их востребованности, предлагали использовать ресурсы на “более актуальные” проблемы. В результате, сегодня ФОКи в Нижнем Новгороде и большинстве районов не просто востребованы, а стали неотъемлемой частью образа жизни населения. Аналогично происходит и с развитием все новых общественных пространств в последние годы, которые быстро становятся местами массового отдыха нижегородцев. Хотя в самом начале реализации программы комфортной городской среды часто раздавались голоса, требующие потратить средства "на более важные" вопросы.

Проект создания городской велосети следует рассматривать именно с точки зрения не его сегодняшней актуальности, а будущего развития. Подобные решения никогда не будут впереди требований улучшений в сфере образования, здравоохранения или ЖКХ. Однако, они создают то самое комфортное для многих жителей будущее, которое впоследствии оказывает косвенное влияние на развитие всех сфер городской жизни".