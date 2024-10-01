Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [6363] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [2946] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
01 февраля 2024 14:58  [2562] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2487] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2297] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
22 декабря 2023 16:32  [2010] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
08 апреля 2024 19:35  [1996] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
22 декабря 2023 18:54  [1875] Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации нацпроектов"
19 сентября 2024 15:53  [1695] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
30 января 2024 12:25  [1668] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 16:49  [35] Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода"
24 октября 2024 16:45  [59] В Нижнем Новгороде начали строить городскую велосеть
24 октября 2024 16:26  [64] Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
24 октября 2024 15:37  [131] Производство георешетки запустили в Нижегородской области
24 октября 2024 15:28  [108] Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах для защиты от мошенников
24 октября 2024 15:15  [131] В Кстове увековечили память о погибшем на специальной военной операции сотруднике Новогорьковской ТЭЦ
24 октября 2024 15:03  [142] Пожароопасный сезон официально закрыт в Нижегородской области
24 октября 2024 14:30  [146] Второй "Мультилаб" от компании Эн+ открылся в Нижнем Новгороде
24 октября 2024 14:14  [155] Граффити в честь участника СВО Дмитрия Догадова открыли в Нижнем Новгороде
24 октября 2024 14:03  [174] Пилота самолета оштрафовали за нелегальные полеты в Нижегородской области
Общество

Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода"

24 октября 2024 16:49  [35] Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода создана замкнутая дорожка для велосипедов длиною 17 километров. По этому велокольцу можно объехать практически весь район. Городская администрация заявляет о том, что работы по развитию городской велосети будут продолжены. В 2025 году Автозаводскую велотрассу хотят соединить с Ленинским, а потом и Канавинским и Сормовским районами города, где уже ведутся работы по созданию своих локальных велосетей. Известно также, что начались работы по прокладке велосипедного маршрута вдоль проспекта Гагарина в Приокском районе города. В недалекой перспективе планируется соединить Заречную и Нагорную части Нижнего Новгорода, а всего в городе планируют создать 52,8 км велодорожек.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Социальный запрос - понятие достаточно распространенное и широко применяемое в публицистике. Под ним обычно подразумевается мнение жителей о необходимости и востребованности тех или иных инфраструктурных изменений. Однако, существует и другая сторона вопроса, когда инфраструктурные проекты, реализуемые властью в инициативном порядке, опирающиеся на стратегические планы развития городской среды, меняют мнение населения и, что немаловажно, формируют новые паттерны поведения. Проект создания городской велосети в Нижнем Новгороде скорее относится именно к таким.

До последнего времени в стране, и в регионе, актуальные социальные проблемы большинства населения концентрировались вокруг ЖКХ, здравоохранения, образования, общественного транспорта и других сфер, прямо обеспечивающих повседневную жизнедеятельность. Любые формы отдыха и досуга закономерно воспринимались в качестве проблем второго плана, а их актуальность - по остаточному принципу.

Изменения начались в 2010-е годы, когда начал формироваться общественный запрос на благоустроенную городскую среду. Например, было довольно много споров и критики, когда губернатор Шанцев только начинал реализацию программы строительства ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов). Многие сомневались в их востребованности, предлагали использовать ресурсы на “более актуальные” проблемы. В результате, сегодня ФОКи в Нижнем Новгороде и большинстве районов не просто востребованы, а стали неотъемлемой частью образа жизни населения. Аналогично происходит и с развитием все новых общественных пространств в последние годы, которые быстро становятся местами массового отдыха нижегородцев. Хотя в самом начале реализации программы комфортной городской среды часто раздавались голоса, требующие потратить средства "на более важные" вопросы.

Проект создания городской велосети следует рассматривать именно с точки зрения не его сегодняшней актуальности, а будущего развития. Подобные решения никогда не будут впереди требований улучшений в сфере образования, здравоохранения или ЖКХ. Однако, они создают то самое комфортное для многих жителей будущее, которое впоследствии оказывает косвенное влияние на развитие всех сфер городской жизни".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Самсонов Велоспорт Проектирование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph