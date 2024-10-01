Игорь Буренков провел совещание по актуальным вопросам общественно-политического развития регионов ПФО Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Пензе заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков провёл совещание по вопросам общественно-политического развития регионов. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО. В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Симонов, а также руководство внутриполитических и информационных блоков субъектов федерации округа.

В числе особых задач, по словам замполпреда, – максимальная поддержка участников СВО, привлечение их к активной общественной деятельности и реализации значимых соцпроектов.

"Реализуется программа "Время героев", военнослужащие СВО принимают участие в работе органов власти, в патриотическом воспитании молодежи", – сказал Игорь Буренков.

Отдельный блок был посвящен мерам социальной поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей.

В ходе совещания заместитель полномочного представителя затронул еще один актуальный вопрос – переход на одноуровневую систему управления в рамках нового закона об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти.

"Такая модель реализована в Удмуртии и Чувашии, Пермском крае и Нижегородской области, частично – в Кировской области. Регионам предстоит серьезная работа по укрупнению муниципалитетов. Данный процесс призван повысить оперативность решения местных вопросов", – отметил Игорь Буренков.

Участники совещания обсудили эффективность инструментов информирования граждан и медийного сопровождения хода реализации федеральных и региональных инициатив, приоритетные направления работы внутриполитических и информблоков, в том числе оперативное реагирование органов власти на проблемы людей, включая мониторинг социальных сетей.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина выплаты от Минобороны РФ увеличены до 400 тыс. рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тысяч рублей: 400 тыс. — от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.

В Нижегородской области работает уникальный механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.